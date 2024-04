Pmi: Cafà (Cifa Italia), 'noi in campo per sostenerle in sfide transizione'

Pmi: Cafà (Cifa Italia), 'noi in campo per sostenerle in sfide tr...

Roma, 10 apr. (Labitalia) – "Oggi celebriamo una nuova assemblea Cifa, una nuova primavera per i nostri dirigenti confederali. Vogliamo scendere in campo per sostenere le pmi nelle grandi sfide delle transizioni in atto, energetica e digitale. Le piccole e medie imprese devono capire che queste sfide possono essere vinte, ma serve la formazione". Così Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia, a margine dell'assemblea nazionale della Confederazione in corso a Roma.

"Serve un supporto forte per le pmi italiane -ribadisce Cafà- vogliamo evitare che le transizioni restino incompiute. Serve una forte azione di sistema che passi dalla formazione ed accompagni le pmi in queste nuove sfide", rimarca.

Secondo Cafà, "la sostenibilità deve essere vista come fattore di crescita produttiva e come vantaggio competitivo dalle pmi italiane", conclude.