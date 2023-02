Pnrr, "Quasi 3mila domande dalle imprese culturali per la transizione digitale"

Pnrr, "Quasi 3mila domande dalle imprese culturali per la transizione di...

Roma, 3 feb.

(Adnkronos) – Si è chiuso il primo bando Pnrr da 115 milioni di euro dedicato all’innovazione e alla transizione digitale delle imprese culturali e creative. Dall’apertura della finestra lo scorso 3 novembre, hanno presentato domanda di sostegno circa tremila organizzazioni, di cui 901 soltanto dal settore del patrimonio culturale. A livello territoriale, in testa il Lazio con 377 proposte. Ottima anche la performance del Sud, che nel complesso ha totalizzato il 36,3% di partecipazione, guidato da Campania e Sicilia.

Al Nord la Regione più rappresentata è la Lombardia, da cui sono arrivate 358 richieste.

“È la dimostrazione – commenta il sottosegretario al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni – che la pianificazione dei finanziamenti era da lungo attesa da un settore fortemente rappresentativo dei nostri territori. Un settore in crescita, che grazie a questi fondi avrà nuovo slancio per affrontare le sfide future. A breve un nuovo bando per la sostenibilità”.