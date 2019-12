Non solo striscioni e cartelli ma anche libri: così le sardine si sono mobilitate a Ferrara contestualmente ad un comizio di Salvini.

Mentre in galleria a Ferrara Matteo Salvini interveniva insieme a Lucia Borgonzoni durante un comizio elettorale, le sardine hanno organizzato un fash-mob in cui si sono presentate tenendo in mano dei libri.

Sardine a Ferrara in piazza con i libri

Il leader della Lega aveva ufficializzato soltanto tre giorni prima l’evento, rendendolo pubblico sulla sua pagina Facebook. Secondo le sardine questo è stato fatto per impedire loro di organizzare una contromanifestazione come ormai fanno per la maggior parte dei suoi comizi e avevano fatto nella stessa Ferrara. Così hanno deciso di far sentire comunque la loro presenza con una mobilitazione lancio in piazza Castello, in cui si sono presentate con dei libri in mano.

Gli oggetti, hanno spiegato gli organizzatori, sono il simbolo di una protesta silenziosa che difende l’utilizzo di un linguaggio politico basato sulla conoscenza, sulla cultura e sulla non violenza.

E ancora, una dedica alla candidata leghista alle regionali emiliano-romagnole Lucia Borgonzoni. Poco tempo dopo la sua nomina a sottosegretario ai Beni Culturali, aveva infatti dichiarato in una trasmissione radio di non leggere un libro da tre anni.

Diversi i testi portati in piazza, tra chi aveva in mano Il diario di Anne Frank o Sostiene Pereira e chi ha optato per manuali di diritto costituzionale o direttamente per la Costituzione. Stando ai presenti sarebbero state circa 2.000 le persone mobilitatesi intorno alle 16:00.

Non si è fatto attendere il commento di Salvini all’iniziativa messa in atto: “Evviva. Leggere fa sempre bene“, ha affermato con la consueta ironia.