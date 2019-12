Il senatore pentastellato Ugo Grassi ha annunciato ufficialmente di aver lasciato il M5s per passare alla Lega. Salvini: "Benvenuto".

Dopo le voci circolate durante la giornata del voto al Parlamento sul Mes, è arrivata la conferma ufficiale. Il senatore Ugo Grassi ha lasciato il M5s ed è passato alla Lega. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Matteo Salvini: “Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd”.