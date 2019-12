Una domanda particolare: "Con quale leader politico vorresti trascorrere il pranzo di Natale?". Gli italiani hanno risposto così.

Un sondaggio realizzato da Emg Acqua ha chiesto agli italiani con quale leader politico preferirebbero trascorrere il pranzo di Natale. Tra le risposte raccolte sono emersi moltissimi colpi di scena. Matteo Salvini, inoltre, contento del risultato raggiunto, ha deciso di condividere i risultati della ricerca sui suoi profili social. Il leader leghista è desiderato al tavolo di Natale da 23 italiani su 100. Si tratta della preferenza più alta tra quelle rilevate nel sondaggio.





Con quale politico trascorreresti Natale?

Che bello il Natale in compagnia 😊 pic.twitter.com/mw6HEQBlEi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 dicembre 2019

Giorgia Meloni, invece, è desiderata da 19 italiani su 100; seguita a distanza da Giuseppe Conte che è richiesto per una fetta di panettone in compagnia soltanto da 6 italiani su 100.

Inoltre, anche il leader di Italia viva Matteo Renzi siederebbe al tavolo con 4 cittadini su 100, mentre Luigi Di Maio è desiderato da 3 italiani su 100.

Un altro dato che spicca in questo sondaggio è l’emergere della figura di Mattia Santoni, il leader delle Sardine, che è desiderato al tavolo natalizio da 8 italiani su 100.

Sondaggi politici Tecné

Tornando, invece, ai partiti politici, dall’ultimo sondaggio realizzato da Tecné emerge come la Lega rimanga il primo partito italiano nonostante la lieve discesa (32,4% con un calo di 1,1%). Il centrodestra, in generale, sembra soffrire nel periodo pre-natalizio: anche Forza Italia, infatti, scende al 7,7%. Fratelli d’Italia, invece, è in crescita al 10,4%.

Crescono anche i consensi alle forze politiche al governo: il Partito Democratico, in particolare, arriva al 19,1% (+0.3%) e il Movimento 5 stelle invece rimane al 16%.

Matteo Renzi con Italia viva, infine, si ferma al 4%, mentre Carlo Calenda con Azione arriva al 2,2%.