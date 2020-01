Il 26 gennaio 2020 si voterà in Calabria per le elezioni: quante e quali sono le circoscrizioni in cui è suddivisa la regione?

Il 26 Gennaio 2020 si terranno in Calabria, così come in Emilia Romagna, le elezioni regionali che chiameranno i cittadini a eleggere il nuovo governatore della regione e i nuovi componenti del consiglio regionale. Alle urne si sfideranno quattro canditati nelle diverse circoscrizioni:

Jole Santelli , sostenuta dai sei partiti di centro destra, conosciuta per essere una deputata e la coordinatrice regionale di Forza Italia;

, sostenuta dai sei partiti di centro destra, conosciuta per essere una deputata e la coordinatrice regionale di Forza Italia; Pippo Calippo , imprenditore che può contare sul supporto del Pd e su due liste;

, imprenditore che può contare sul supporto del Pd e su due liste; Francesco Aiello , docente universitario eletto in precedenza sulla piattaforma Rousseau;

, docente universitario eletto in precedenza sulla piattaforma Rousseau; Carlo Tansi, ex capo della protezione civile della Calabria.

Elezioni regionali Calabria 2020: le circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali, o collegi elettorali designano le parti in cui un territorio, in questo caso la regione Calabria, viene suddiviso per le elezioni di un rappresentante.

Si possono avere due tipologie di circoscrizioni:

Circoscrizione uninominale : se prevede l’elezione di un solo membro;

: se prevede l’elezione di un solo membro; Circoscrizione plurinominale: se vengono eletti più rappresentanti.





Circoscrizioni: quali sono

L’attuale sistema elettorale in Calabria prevede la suddivisione del territorio in tre circoscrizioni:

Circoscrizione elettorale nord , nella provincia di Cosenza.

, nella provincia di Cosenza. Circoscrizione elettorale centro , che comprende le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

, che comprende le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Circoscrizione elettorale sud, corrispondente alla zona di Reggio Calabria

Questa suddivisione in circoscrizioni permette di assegnare l’80% dei seggi (24 seggi) attraverso un sistema proporzionale tra le varie circoscrizioni.

I restanti 6 seggi vengono spartiti in due modalità: possono essere assegnati alle liste che sostengono il nuovo presidente eletto qualora non avesse raggiunto il 50% dei voti, oppure, qualora avesse superato la maggioranza, vengono suddivisi tra i vari seggi.

Circoscrizione nord

La circoscrizione nord delle elezioni regionali in Calabria comprende il territorio della provincia di Cosenza ed i comuni che ne fanno parte, tra i quali: Acri, Corigliano Calabro, San Giovanni in Fiore.La circoscrizione nord della Calabria si suddivide in 14 liste circoscrizionali: 3 a sostegno di Carlo Tansi, 3 per Filippo Calippo, 6 per Jole Santelli e 2 per Francesco Aiello.

Circoscrizione centro

La circoscrizione della Calabria centrale raggruppa le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e i relativi comuni.

La circoscrizione centro si suddivide in 12 liste circoscrizionali: 1 avente come candidato Carlo Tansi, 3 Filippo Calippo, 6 Jole Santelli e 2 Francesco Aiello.

Circoscrizione sud

La circoscrizione sud per le elezioni regionali della Calabria si estende sul territorio della provincia di Reggio Calabria ed è composta, come quella del centro, da 12 liste circoscrizionali: 1 a sostegno di Carlo Tansi, 3 per Filippo Calippo, 6 per Jole Santelli e 2 per Francesco Aiello.