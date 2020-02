Sul Corriere della Sera è apparso un refuso sul leader della Lega: a causa di un errore l'articolo è diventato virale sui social.

Il Corriere della Sera commette un errore di battitura in un articolo del quotidiano cartaceo e scambia la lettera L con la S: si tratta di un refuso? Qualcuno sospetta possa trattarsi di una frecciatina, visto che le due lettere in questione (la L e la S) non sarebbero vicine sulla tastiera. Immediate le reazioni del popolo dei social che non perdona la gaffe. Parlando di Matteo Salvini, infatti, il quotidiano ha scritto “il leader della Sega”, anziché il leader della Lega. Ma non si tratta dell’unico errore commesso dai giornali. Il leader della Lega ha ironizzato sull’accaduto: “Meglio così rispetto a certi insulti”





Refuso sul Corriere della Sera

Uno dei quotidiani maggiori in Italia, il Corriere della Sera pubblica un refuso sull’edizione cartacea e l’errore non è passato inosservato.

Parlando delle primarie per la scelta del sindaco di Milano, il quotidiano incappa in una tremenda gaffe. Mentre riporta, in citazione, le parole di Matteo Salvini incappa in un errore e scrive “il leader della Sega” anziché il leader della Lega. Moltissime le segnalazioni pubblicate su Twitter dai lettori e da coloro che hanno trovato divertente il refuso. Alcuni ipotizzano un errore di battitura, ma altri chiariscono che le due lettere non si trovano vicine sulla tastiera. Infine, c’è che ironizza e parla di “Umorismo involontario”.

Più che un refuso pare un lapsus: così su @corrieremilano di oggi @matteosalvinimi diventa il leader della sega. Umorismo involontario 😂@alinomilan pic.twitter.com/niVEeG2TPv — Stefano Di Battista (@pinturicchio_60) February 16, 2020

Lo stesso errore era presente anche sul sito dell’agenzia Ansa: “il leader della sega” anziché della Lega.