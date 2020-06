Nella serata dell'11 giugno il governo ha varato il cosiddetto Family Act, che prevede aiuti economici e detrazioni fiscali per le famiglie italiane.

Nella serata dell’11 giugno il consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per il cosiddetto Family Act, che prevede aiuti economici e detrazioni fiscali alle famiglie italiane per ogni figlio fino alla maggiore età di questi ultimi.

Il provvedimento, fortemente voluto dalla ministra per la Famiglia Elena Bonetti, prevede anche permessi retribuiti per assistere i figli malati e dieci giorni minimi di congedo parentale per i neopapà.

Famiglie, governo vara il Family Act

All’interno del disegno di legge vengono inoltre riportati i principali obiettivi su cui si fonda il senso del provvedimento, il quale punta a sostenere le famiglie in questo momento di particolare difficoltà dovuto anche all’emergenza sanitaria: “I bambini vanno messi al centro delle politiche familiari, nella consapevolezza che i figli sono un valore per la loro famiglia e per la società che li accoglie e che condivide con i genitori il compito di accudirli ed educarli”.