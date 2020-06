Su richiesta di Mara Carfagna Vittorio Sgarbi è stato allontanato dalla Camera: i commessi lo hanno trascinato di peso fuori dall'Aula.

Dopo aver espresso parole pesanti nei confronti della magistratura, Vittorio Sgarbi è stato espulso dalla Camera: essendosi inizialmente opposto, i commessi lo hanno trascinato fuori dall’Aula di Montecitorio. A condividere il video è stata la collega del Partito Democratico Patrizia Prestipino.

Dopo bagarre scoppiata a @Montecitorio per dure parole di Sgarbi verso la magistratura e le pesanti offese verso la collega Bartolozzi, la Presidente @mara_carfagna chiede ad assistenti parlamentari di allontanarlo. La resistenza passiva di @VittorioSgarbi è visibile nel video. pic.twitter.com/upauwpNXKt — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) June 25, 2020

Sgarbi trascinato fuori dalla Camera

A richiedere il suo allontanamento è stata la Vicepresidente della Camera Mara Carfagna dopo il suo intervento relativo alle dichiarazioni di voto sul Decreto Intercettazioni. Sgarbi si è infatti pesantemente espresso contro la magistratura chiedendo una commissione d’inchiesta sul caso delle procure, definito una nuova Tangentopoli che agisca “contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto del loro lavoro“.

Poco dopo ha poi parlato del Csm come di un’associazione mafiosa in riferimento ai recenti scandali che lo hanno riguardato.

Immediate le proteste in aula, che non si sono placate nemmeno di fronte ai ripetuti tentativi di ritorno all’ordine da parte della Carfagna. Anzi i toni si sono alzati tanto che l’ex forzista ha offeso la collega Giusi Bartolozzi (Forza Italia). A quel punto la vicepresidenza ha chiesto agli assistenti di Montecitorio di allontanarlo.

“Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce. Ha trasformato l’Aula in uno show“, ha affermato.





Ma Sgarbi si è opposto alla richiesta di abbandonare l’Emiciclo, motivo per cui i commessi si sono trovati costretti a trascinarlo di peso fuori dalla Camera.