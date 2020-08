"Tutti verranno multati, non solo Salvini", la precisazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini – impegnato in un comizio elettorale a Benevento – era stato multato dal sindaco della città, Clemente Mastella, “per non aver indossato la mascherina in occasione dell’incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento”.

L’attività del primo cittadino del comune campano non sembra però volersi fermare al solo capo del Caroccio, ma, anzi, verrà estesa a tutti coloro che insieme al politico non hanno rispettato la normativa anti covid. I vigili urbani hanno utilizzato le immagini, i video e le fotografiche per identificare anche le altre persone che hanno partecipato all’incontro. Il ricavato delle sanzioni, fa sapere l’amministrazione comunale di Benevento, verrà destinato all’acquisto di mascherine da donare ai beneventani.

“Salvini non è l’unico multato a Benevento”

“A differenza di quanto si è tentato di dire ad arte, deviando la realtà dei fatti, a Benevento ci sono state nei giorni scorsi altre sanzioni che la Polizia locale ha comminato ai trasgressori della norma. Tra questi – ha spiegato il sindaco Mastella – anche un dirigente di Confindustria Benevento, a dimostrazione che non c’è stato un provvedimento ad personam contro Salvini”.Già nei giorni scorsi il primo cittadino di Benevento aveva così commentato l’accaduto: “Un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti”.





Pronta era arrivata anche la risposta di Salvini: “Vuoi multarmi? Mi occupo di vita vera e non di paturnie. Pensiamo che in Campania c’è gente che ha inaugurato ospedali inesistenti spendendo milioni di euro dei campani”.