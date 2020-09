Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, vedrà aumentarsi lo stipendio, ma i revisori chiedono chiarimenti sul nuovo decreto firmato dal Cda.

Fa discutere l’aumento dello stipendio del presidente Inps Pasquale Tridico, firmato e ratificato dal governo e Cda Inps durante il lockdown. Il provvedimento avrebbe un valore retroattivo dal momento della nomina, ma i revisori dell’Ente hanno presentato un’istanza in cui chiedono maggiori chiarimenti a riguardo.

Inps, l’ aumento dello stipendio di Tridico

Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, da adesso vedrà un aumento nel suo stipendio pari a 150mila euro. Secondo quanto rivela Repubblica, infatti, durante il lockdown il Cda dell’ente e il Governo avrebbero ratificato un decreto ministeriale che prevde il balzo in avanti del presidente.

Una decisione che fa discutere, ma non l’unico elemento che accende il dibattito. Sempre secondo una indiscrezione di Repubblica, pare che il provvedimento sia retroattivo.

Il mandato di Tridico risale al maggio 2019, ma il decreto ministeriale recita:”Gli emolumenti sono riconosciuti con decorrenza dalla data di nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione”. Questo significa che Tridico dovrebbe percepire la differenza tra lo stipendio maturato durante il mandato e quello attuale di 150mila euro.

L’istanza

Tuttavia, questa vicenda ha perplesso i revisori dell’Inps, che ora hanno presentato un‘istanza in cui chiedono maggiori chiarimenti e prove.

Come ià detto, il decreto ministerilae attribuisce l’aumento dello stipendio a partire dalla nomina, ma secondo i revisori questa cozzerrebbe con la legge 75 del 1999 in cui si prevde il pagamento degli amministratori a partire dal loro insediamento e non dalla nomina. Nel caso di Tridico, tra la sua nomina e il suo insediamento ufficiale intercorrebbero tre messi (maggio 2019-agosto 2019).

La reazione di Salvini

Sulla questione Tridico è intervenuto anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini con un posto su Twitter: ” Non ho parole.

Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la Cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta“.