Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha commentato il dissing tra Fedez e Tony Effe. Tutti si sono scagliati contro l’ex marito di Chiara Ferragni, che è perfino scappato alla vista del giornalista Michel Dessì.

Pomeriggio 5: tutti contro Fedez che scappa dall’inviato

Fedez è uscito letteralmente distrutto dall’ultima puntata di Pomeriggio 5. Myrta Merlino e i suoi ospiti hanno commentato il dissing tra Federico Lucia e Tony Effe e nessuno ha avuto una parola buona per l’ex marito di Chiara Ferragni. L’inviato Michel Dessì ha provato anche a parlare con il rapper milanese, ma alla sua vista è fuggito a gambe levate. “I dissing in questione sono una sequela di frasi volgari colme di machismo e di cose irripetibili e hanno messo tutto in musica e in rima. Delle cose agghiaccianti. Non oso nemmeno ripeterle“, ha esordito la conduttrice.

Myrta Merlino demolisce Fedez

Myrta Merlino, che dall’inizio della sua avventura a Pomeriggio 5 ha sempre seguito le vicende di Fedez, si è chiaramente schierata con Chiara Ferragni. Ha dichiarato:

“Hanno messo in mezzo Chiara Ferragni, che in questo caso è una vera vittima. Poi Tony ha messo in mezzo anche i bambini. Eccesso di sessismo, maschilismo, che mi dà i brividi. Si sono detti delle grandi volgarità. (…) Questa donna ti è stata vicino durante la malattia. Chiara nelle sue storie ha perfettamente ragione. A me da donna ha colpito come parlano delle donne, come degli oggetti”.

A fare eco alle parole di Myrta anche Stefania Orlando, ospite di Pomeriggio 5: “Bisognerebbe che si nascondesse dopo quello che ha fatto. Io l’avevo anche difeso all’inizio, quando sembrava così innamorato e aveva difeso Chiara sul Pandoro gate. Qui c’è anche della misoginia nei testi”.

Pomeriggio 5: nessuno giustifica Fedez

Davide Maggio, sempre tra gli ospiti di Pomeriggio 5, ha tuonato: “Sfrutta la moglie a fini personali e promozionali. Mi fa sembrare che sia una presa in giro totale, sgradevole per le modalità e i contenuti. Parlarne mi infastidisce perché facciamo il suo gioco“. Perfino Cesara Buonamici ha bocciato Fedez: “Ricerca di notorietà e visibilità. Già la storia d’amore era finta e l’abbiamo visto. Di questo mondo rosa non è rimasto nulla, lui si è dato alla macchia. Adesso ricercano la visibilità anche con l’altro ragazzo, Tony”.