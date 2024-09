Tecnica del Pomodoro Timer, aiuta a gestire il tempo: come funziona

Tecnica del Pomodoro Timer, aiuta a gestire il tempo: come funziona

Avete mai sentito parlare della tecnica del Pomodoro Timer? Si tratta di un metodo per gestire il proprio tempo.

La tecnica del Pomodoro timer consente di gestire il proprio tempo nel migliore dei modi, per riuscire ad avere tutto sotto controllo e mantenere alta la propria concentrazione. Scopriamo in cosa consiste!

Pomodoro timer, in cosa consiste la tecnica: funziona davvero?

Aumentare la propria produttività è un obiettivo di molte persone, soprattutto quando ci si trova a dover conciliare diversi ambiti della propria quotidianità. Tra le varie tecniche di gestione del tempo più conosciute troviamo la tecnica del pomodoro, conosciuta anche come pomodoro timer. Si tratta di un metodo sviluppato alla fine degli anni ’80, dall’imprenditore Francesco Cirillo, che ha come scopo quello di ridurre lo stress legato al lavoro e allo studio, migliorando concentrazione e produttività.

Il nome deriva dal frutto rosso, simbolo della dieta mediterranea, più precisamente a un timer a forma di pomodoro che l’ideatore del metodo aveva in casa. Grazie a questo timer, Cirillo sperimenta una divisione del tempo che è ancora oggi alla base di questa tecnica. Consiste nella ripartizione delle ore in segmenti da 25 minuti, a loro volta separati da 5 minuti di pausa. Dopo 4 di questi intervalli, chiamati “pomodori”, ci si può concedere una pausa più lunga, di 20 minuti.

Pomodoro timer: come funziona e quali sono i benefici

La tecnica prevede cinque passaggi base:

Scelta dell’attività da fare; Impostazione del timer per 25 minuti; Svolgimento del compito in totale concentrazione fino al suono del timer; Pausa di cinque minuti; Ripetizione del processo per 4 volte e pausa di 20 minuti.

Il quinto punto può variare di alcuni minuti in base alle esigenze, ma deve rimanere in un range che va dai 15 ai 30 minuti. Approcciarsi a questa tecnica è semplice, in quanto basta utilizzare un timer e seguire i passaggi. Si tratta di una tecnica che migliora la produttività e riduce lo stress e l’affaticamento mentale.

La tecnica del pomodoro porta grandi benefici. Concentrarsi su cicli di 25 minuti intervallati da pause regolari permette di mantenere sempre alta la concentrazione, senza sovraccaricare la mente. La promozione della qualità, più che della quantità, è un valore aggiunto e moltissimi lavoratori e studenti sfruttano questa tecnica, riducendo lo stress e aumentando la produttività.