Svegliarsi sempre alla stessa ora di notte potrebbe avere un significato ben preciso. Questa abitudine del nostro organismo è legata a meccanismi biologici e fisiologici complessi come i cicli del sonno e i ritmi circadiani.

Cosa dice la medicina cinese

Secondo la medicina tradizionale cinese, che si basa sui meridiani energetici e su un sistema di “orologi” utilizzato in pratiche come l’agopuntura e l’agopressione, ogni ora del giorno è associata a una specifica parte del corpo. Questo collegamento tra corpo, tempo e mente può aiutare a identificare le cause dei risvegli notturni e a comprendere meglio il proprio stato di salute.

Svegliarsi sempre alla stessa ora di notte: il significato

Svegliarsi ad esempio tra le 23:00 e l’una di notte potrebbe essere un segnale di disagio alla cistifellea, un organo che gioca un ruolo chiave nell’eliminazione dei grassi dal corpo. Dal punto di vista emotivo, risvegliarsi in questa fascia oraria potrebbe riflettere sentimenti di amarezza, risentimento o giudizio, suggerendo che il corpo potrebbe essere sotto stress emotivo legato a queste emozioni.

Disturbi al fegato?

Un altro esempio è il risveglio tra l’1 e le 3 di notte, che potrebbe essere collegato a disturbi al fegato. Emotivamente, questo risveglio potrebbe riflettere sentimenti di rabbia, risentimento e frustrazione. In questi casi, è utile dedicare tempo a identificare le fonti di energia negativa nella propria vita e lavorare per liberarsene, al fine di migliorare il benessere emotivo e fisico.