Ponte crollato a Baltimora, si contano i primi dispersi: venti operai caduti in acqua

Stando alle prime informazioni in merito al ponte crollato a Baltimora, una ventina di operai sarebbero caduti in acqua a seguito del crollo.

Dopo il recente crollo del ponte a Baltimora arrivano i primi dettagli in merito alla situazione. Stando a quanto riportato dalla Bbc che ha parlato con il responsabile delle comunicazioni dei Vigili del Fuoco, durante il crollo sul ponte si trovavano una ventina di operai. Al momento i soccorsi si stanno occupando di salvare tutti coloro che sono caduti in acqua.

Ponte crollato a Baltimora: venti operai sarebbero caduti in acqua

A quanto pare le autorità non sono ancora pronte per fornire tutti i dettagli in merito al numero delle vittime causate dal crollo del ponte a Baltimora. A riferirlo è stato Kevin Cartwright, il portavoce dei vigili del fuoco della città, che ha però sottolineato come ciò che è avvenuto al ponte di Francis Scott-Key un evento “di perdite di massa“.

La Bbc nel frattempo ha svelato che sul ponte si trovavano almeno una ventina di operai il cui destino è però ancora avvolto nel mistero. Cartwright ha poi aggiunto che per il momento i suoi sforzi sono concentrati sull’aiutare chi è caduto in mare, quindi non è da escludere che questi operai verranno presto salvati.

Non è però chiaro se al momento in acqua ci siano solo questi venti operai o se invece il numero effettivo aumenterà, ma bisognerà attendere per avere delle stime precise in merito alla questione.

Chiazza di carburante nel fiume

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha anche condiviso, sempre tramite la Bbc, un altro dettaglio in merito al crollo del ponte. Stando a quanto riferito, è stata segnalata una larga chiazza di carburante diesel nel fiume di Baltimora, probabilmente proveniente dall’imbarcazione che ha causato il crollo scontrandosi contro il ponte.