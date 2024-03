Ponte colpito da una nave crolla a Baltimora: decine di persone in acqua

Il ‘The New York Times‘ è stato il primo organo di informazione che ha comunicato nella notte quanto è successo a Baltimora. Nello Stato americano del Maryland, una nave portacontainer ha colpito un pilone del Francis Scott Key Bridge: il ponte è crollato in acqua.

Ponte crolla a Baltimora: colpito da una nave cargo

Erano circa le ore 1:30 della notte locali (e le 7;30 in Italia) quando il Francis Scott Key Bridge crolla all’improvviso. Il ponte di Baltimora, che si estende sopra il fiume Patapsco, è caduto in acqua dopo che uno dei suoi piloni è stato colpito con estrema violenza da una nave portacontainer. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che ci siano almeno quattro veicoli civili dispersi. Si temono morti e feriti perché decine di persone sono cadute nelle acque del fiume.