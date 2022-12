Ponte sullo stretto, Salvini: "Basta rinvii, opera strategica"

Sul ponte sullo stretto di Messina Matteo Salvini è stato perentorio: “Basta rinvii, opera strategica”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha affrontato il tema in audizione parlamentare. Il leader leghista ha toccato l’argomento sia alla Camera sia al Senato, presso le Commissioni Ambiente e Trasporti riunite. E ha detto: “Non è più rinviabile”.

Salvini: “Basta rinvii, opera strategica”

“È un’opera strategica. Col Ponte dello Stretto si evita la condanna all’isolamento della Sicilia, che costa ai siciliani sei miliardi di euro all’anno”. Salvini punta molto poi anche sugli aspetti occupazionali legati all’opera, un progetto dunque valido che andrà aggiornato costantemente.

Questo in attesa di una nuova stima dei costi effettivi da parte dell’Esecutivo.

Il parere di Schifani: “Ecco lo scenario”

E lo stesso Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, ha detto in merito: “Il Ponte sullo Stretto è un tema che tocca tutta l’opinione pubblica. Abbiamo avuto già un primo incontro al ministero e ci è stato illustrato quello che sarebbe stato lo scenario che andremo a finanziare”. Cioè? Schifani ha parlato della “riaccensione della società del Ponte sullo Stretto, posta in liquidazione in passato, prevista nella Finanziaria.

Credo che si parta con il piede giusto, perché si riesuma un contratto che già esisteva”.