Portogallo: elezioni, per Santos 'giorno più bello della democrazia', Montenegro 'tranquillo'

Lisbona, 10 mar. (Adnkronos/Europa Press) - In Portogallo, dove sono in corso le lezioni anticipate, hanno votato i candidati dei principali partiti politici. Il leader del Partito Socialdemocratico, candidato dell'Alleanza di centrodestra, Luís Montenegro, si è detto "tranqu...

Lisbona, 10 mar. (Adnkronos/Europa Press) – In Portogallo, dove sono in corso le lezioni anticipate, hanno votato i candidati dei principali partiti politici. Il leader del Partito Socialdemocratico, candidato dell'Alleanza di centrodestra, Luís Montenegro, si è detto "tranquillo", parlando della "volontà dei portoghesi di decidere del futuro". "La mia previsione è che la partecipazione sarà alta", ha detto. Da parte sua Pedro Nuno Santos del Partito socialista ha ricordato che la sua forza "è il partito fondatore della democrazia". "Questo è il giorno più bello della nostra democrazia – ha detto – Non dobbiamo fallire o lasciare ad altri la decisione su quello che vogliamo per il Paese".

Ha votato anche il premier uscente António Costa, che ha lanciato un appello al voto "in coscienza" perché "tutti sanno qual è la soluzione migliore per il futuro del nostro Paese". "Nessuno dovrebbe rimanere in casa – ha detto – Non dobbiamo lasciare siano gli altri a decidere".

Il voto anticipato è stato convocato dopo che Costa si è dimesso lo scorso novembre a causa di un'indagine su presunte illegalità nella gestione da parte del suo governo di grandi progetti di investimento in senso ambientalista. "Ho già spiegato il motivo per cui ho capito che il mio dovere era dimettermi – ha detto ai giornalisti – Ho il dovere di tutelare le istituzioni. Un primo ministro non può, non deve essere sospettato".

André Ventura, leader di Chega, ha rivendicato come la sua formazione "non sia di estrema destra" e ha chiesto di attendere i risultati del voto per parlare di possibili alleanze. "Ne parleremo dopo – ha detto – Non voglio influenzare il voto".