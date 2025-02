L’era di Poste Italiane in Tim comincia con una chiamata a Vivendi, socia al 23,75 % del capitale, per aprire un dialogo.

Poste punta su Tim e apre il dialogo con Vivendi: ecco cosa cambia

L’ingresso di Poste Italiane in Tim ha attirato subito l’attenzione di sindacati e investitori, che hanno chiesto un incontro al fine di tutelare l’occupazione dei 17.000 dipendenti della telco. Come si può leggere su La Repubblica, l’amministratore delegato e direttore generale di PT, Matteo Del Fante, questo venerdì annuncerà in target per il 2025. Poste, nel frattempo, avrebbe già contattato la società francese Vivendi che, ricordiamo, è socia di Tim per il 23,75%, al fine di stabilire un primo dialogo. Non è nemmeno escluso che Poste possa chiedere un posto già nel prossimo Cda di Tim per la prossima assemblea fissata per il 10 di aprile. Infatti, sia PT che Vivendi, che insieme hanno il 34% della società, al momento non sono rappresentate in consiglio.

Incontro tra Labriola e Del Fante

Nei prossimi giorni è anche molto probabile un incontro tra Matteo Del Fante e l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola per definire quelle che potrebbero essere le operazioni commerciali da fare insieme e non è detto che PT non possa fare richieste sulla governance.