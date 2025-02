Tim, la svolta è vicina? Poste Italiane sarebbe pronta a sostituire Cdp.

Tim, svolta vicina: Poste pronte a prendere il posto di Cdp

Si delinea l’intervento di Poste Italiane su Tim. Nelle ultime riunioni si è infatti discusso di uno scambio di partecipazioni con Cassa Depositi e Prestiti Spa. Poste Italiane, in pratica, rileverebbe da Cdp il 9,81 % di Telecom Italia (che vale circa 660 milioni), cedendo in cambio il 3,8 % di Nexi (che vale oltre 200 milioni), più un conguaglio in denaro. Secondo le ultime notizie questa operazione si potrebbe concludere entro la prossima settimana.

Cdp scioglierebbe il legame con Tim

Se questa operazione andasse in porto, Cdp scioglierebbe così il legame con Tim, potendosi così concentrare solamente su Open Fiber, che è destinata a fondersi con Fibercop, al fine di creare una rete nazionale unica. Cdp, inoltre, rafforzerebbe la sua presa su Nexi, in vista su future operazioni strategiche, come ad esempio la vendita della rete interbancaria alla stessa Cdp. Per Poste Italiane invece, l’ingresso in Tim, garantirebbe un presidio governativo nella telco e aprirebbe a collaborazioni industriali, come la distribuzione dei prodotti Tim.