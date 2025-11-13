Questa mattina, lungo la linea Salerno-Paola, tutto sembrava scorrere normalmente. Intorno alle 8:20, però, un treno ha investito una persona nei pressi di Praia.

Praia a Mare, treno investe una persona: indagini in corso

Nelle scorse ore, un tragico evento ha spezzato la normalità: intorno alle 8:20 un treno Frecciarossa diretto da Reggio Calabria a Venezia ha investito una persona nei pressi di Praia.

L’impatto è stato immediato e fatale, lasciando passeggeri e operatori ferroviari sconvolti davanti a una situazione improvvisa e drammatica. Sul posto sono intervenuti Polfer, Carabinieri, sanitari del 118 e autorità giudiziaria per gestire l’emergenza e ricostruire l’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Praia a Mare, treno investe una persona: circolazione sospesa per ore

L’incidente ha determinato la sospensione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con collegamenti sostitutivi via autobus in riferimento alla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Solo nel primo pomeriggio, verso le 14:50, la circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente, dopo il nullaosta dell’Autorità Giudiziaria che ha permesso di completare i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della linea.

Il silenzio dei binari e l’eco della tragedia, però, rimangono un monito della fragilità della vita e delle storie che si intrecciano dietro ogni viaggio, ricordando quanto possa cambiare in pochi secondi una mattina apparentemente ordinaria.