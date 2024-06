Capita spesso che si ricevono o si fanno chiamate senza sapere la compagnia telefonica del numero perché ormai le offerte telefoniche rendono gratuito il costo della chiamata in entrata e in uscita per tutti gli operatori.

Capita spesso che si ricevono o si fanno chiamate senza sapere la compagnia telefonica del numero perché ormai le offerte telefoniche rendono gratuito il costo della chiamata in entrata e in uscita per tutti gli operatori.

Negli anni precedenti però non è sempre stato così. La maggior parte delle compagnie telefoniche aveva lo stesso prefisso cellulare per cui ogni volta che si riceveva una chiamata da un certo prefisso si sapeva già a quale operatore si appoggiava.

Che cos’è la portabilità di un numero

Per portabilità del numero mobile, indicata con la sigla MNP di Mobility Number Portability, si intende l’operazione che permette di cambiare compagnia telefonica mantenendo il vecchio numero di cellulare. La procedura di portabilità del numero può essere fatta online direttamente dal sito dell’operatore oppure è possibile richiederla presso un punto vendita del nuovo fornitore.

Nel momento in cui si è introdotta la possibilità di poter cambiare SIM card senza dover cambiare numero (per questioni di comodità, di malfunzionamento, di furto o smarrimento), è diventato evidente che è quasi impossibile scoprire a quale operatore telefonico si appoggia un prefisso cellulare.

In che modo si può scoprire l’operatore di un numero?

Scoprire di che operatore è un numero mobile è una procedura veramente semplice. Guardare il prefisso cellulare per capire a quale operatore appartiene non è più fattibile. Se in passato, le prime tre cifre di un numero indicavano una compagnia telefonica, con l’utilizzo della portabilità del numero mobile, ogni utente è libero di poter cambiare operatore senza modificare il proprio numero.

Utilizzando il servizio di trasparenza tariffaria è possibile, attraverso un numero di telefono, che una volta contattato, permette di scoprire di che operare è un numero.

Il servizio è totalmente gratuito e tutti gli operatori mobili supportano questo servizio di trasparenza tariffaria. Un servizio realizzato da tutti gli operatori mobili è basato sulla digitazione da parte della clientela del numero 456 seguito dal numero di telefono mobile di cui si desidera avere informazioni. L’unica differenza è che alcuni operatori si limitano a dire se il numero cercato fa parte della propria rete, mentre altre dicono esattamente a quale compagnia telefonica fanno riferimento.