Prefisso cellulare 348, a quale operatore corrisponde?

La Portabilità del Numero Mobile ha portato a non identificare più l’operatore telefonico attraverso il suo prefisso. Non è più possibile associare il prefisso cellulare 348 a un singolo operatore in quanto non è detto che sia automaticamente un numero della Vodafone.

A chi non è mai successo di ricevere una chiamata sconosciuta e dopo aver risposto alla chiamata, di ritrovarsi con un credito residuo diverso? E’ una cosa che capitata quasi a tutti e spesso non ci si rende nemmeno conto del motivo per cui ci si ritrova scalati dei soldi. Sicuramente è capitato a chiunque anche di ricevere una chiamata da un numero con il prefisso cellulare identico al tuo e di rispondere pensando di avere lo stesso gestore e magari ignorare tutte quelle chiamate con un prefisso telefonico diverso dal tuo, per lo stesso ragionamento di prima, al contrario.

L’importanza del prefisso cellulare 348

Il prefisso cellulare, una volta, aveva un valore totalmente diverso rispetto ai giorni nostri: quando si riceveva una chiamata da un numero che aveva come prefisso 348, inconsapevolmente, lo si associava a un operatore dato che, a quei tempi, ogni gestore aveva un proprio prefisso cellulare.

Questa regola viene a mancare nel momento in cui venne introdotta, come detto prima, la Portabilità del Numero Mobile impedendo all’utente di risalire al gestore del numero attraverso il prefisso.

In che modo si può identificare il numero di un prefisso cellulare 348

Per scoprire l’operatore telefonico di un numero cellulare è stato attivato un servizio gratuito disponibile da qualsiasi numero di telefono.

Basta inserire, prima del numero di telefono da cui si vuole scoprire l’operatore telefonico, 456 e una voce registrata ti dirà a quale operatore appartiene quel numero di telefono.