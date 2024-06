Come si fa a scoprire a quale operatore corrisponde il prefisso cellulare 349? E’ possibile rintracciare la compagnia telefonica? Appartengono tutti allo stesso operatore i prefissi che iniziano con 349?

Il prefisso è composto da tre cifre che identificano il numero. In passato queste tre cifre potevano identificare a quale operatore potesse corrispondere un numero poiché gli operatori adottavano per tutti i numeri di telefono lo stesso prefisso. Per cui quando si riceveva una chiamata dal prefisso cellulare 349 si sapeva in anticipo a quale operatore appartenesse.

Nel corso del tempo, però questa regola viene a mancare a causa dell’introduzione della portabilità del numero che impedisce di rintracciare l’operatore guardando solo le prime tre cifre.

Cos’è la portabilità del numero?

La portabilità del numero non è altro che la capacità dell’utente di cambiare operatore telefonico mantenendo lo stesso numero di telefono. L’introduzione della portabilità del numero di telefono ha permesso agli utenti di poter avere le migliori offerte telefoniche a un prezzo ridotto, senza dover cambiare necessariamente numero.

Si è introdotta la MNP (Portability Number Mobile) per questioni di comodità, così da evitare di comunicare a tutti i contatti della rubrica di aver cambiato numero.

Per poter scoprire l’operatore di un determinato numero è piuttosto semplice. Attraverso il servizio di trasparenza tariffaria è possibile risalire alla compagnia telefonica di qualsiasi numero.

Come si può scoprire l’operatore del prefisso cellulare 349?

Scoprire di che operatore è un numero mobile è una procedura veramente semplice.

Grazie al servizio di trasparenza tariffaria tutte le compagnie telefoniche hanno reso disponibile questo servizio in maniera gratuita per identificare l’operatore telefonico.

Il metodo più diffuso è quello tramite chiamata attraverso la digitazione del codice 456 anteposto prima del numero che si vuole verificare. Seguendo le istruzioni della voce registrata è possibile sapere a quale operatore fa riferimento quel numero.

Un altro metodo molto utilizzato è quello via SMS inviando un messaggio di testo al 456 (Info numero di telefono). Altri metodi meno utilizzati ma sempre molto semplici e veloci da utilizzare sono l’uso di siti Web e applicazioni sul telefono che permettono di riconoscere l’operatore telefonico del numero in questione.