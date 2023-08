Premier Edi Rama: italiani in Albania? Ci siamo liberati dallo stigma

Roma, 10 ago. (askanews) – “Non è un segreto ma un lavoro fatto con grande passione e anche con grande pazienza negli ultimi anni. Così siamo riusciti a liberarci da quello stigma che avevamo addosso dagli Anni Novanta, eravamo visti come un Paese non bisognava andare perché era un Paese non sicuro, pieno di criminali e di poveri emigranti. Per gli italiani l’Albania è casa loro, noi ci sentiamo italiani e siamo molto legati all’Italia”: lo ha affermato Edi Rama, premier albanese, in collegamento con la trasmissione “L’Aria che Tira” su La7.

“Questo è l’inizio, sicuramente anche da noi i prezzi saliranno”, ha poi aggiunto, rispondendo a una domanda sull’Albania “meta low-cost”. “Stiamo lavorando anche sull’alta gamma, stiamo lavorando anche per avere dei resort di lusso, ma è un percorso, ci vorranno anni”, ha concluso.