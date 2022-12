Preservativi gratis ai giovani in Francia: l'annuncio di Macron

Svolta in Francia: Emmanuel Macron ha annunciato che i preservativi saranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie per i giovani. La novità

Una svolta importantissima in Francia è stata annunciata dal primo ministro Emmanuel Macron.

I profilattici, a partire dal 1° gennaio del 2023 saranno distribuiti in maniera gratuita ne La Grande Nazione. La novità rigurda i giovani, che potranno recarsi nelle farmacie quando sarà necessario.

Preservativi per i giovani senza costo

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato proprio in queste ore che vi sarà un accesso gratuito ai preservativi in farmacia per i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni a partire dal primo gennaio del 2023.

Una notizia molto importante che potrebbe essere seguita a ruota anche da altre Nazioni nei prossimi mesi.

La rivoluzione della prevenzione

La decisione di fornire profilattici in maniera gratuita ai più giovani è un chiaro segnale che la Francia intende dare in termini di sanità. Così Macron ha annunciato nel corso di un ciclo del cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr).

“In farmacia il preservativo sarà gratuito per chi ha 18/25 anni.

Si partirà dal primo gennaio”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo, definendo la decisione come una piccola rivoluzione nella prevenzione. Una scelta saggia e di fondamentale importanza, nonché un abbraccio al tema della sessualità sicura, sempre di primaria importanza.

La svolta con la pillola

Già lo scorso anno la Francia si era resa protagonista di un’altra svolta. A inizio settembre del 2021 il ministro della Salute francese Olivier Véran aveva annunciato contraccezione ormonale in modo gratuito, sia per le minorenni che per le donne fino ai 25 anni, spostando in questo modo il limite d’età.