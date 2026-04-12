Presunto sabotaggio all'oleodotto di Trieste: immagini e indagini in corso

Immagini esclusive rivelano tagli e cedimenti controllati su un traliccio che alimenta l'oleodotto da Trieste verso l'Europa centrale; la Dda di Trieste e il Ros hanno aperto un'inchiesta con il coinvolgimento di servizi esteri

Un traliccio della rete elettrica piegato su un lato in un’area di campagna al confine tra Friuli e Austria è al centro di un caso che ha acceso i riflettori sulla rete energetica europea. Le immagini diffuse in esclusiva dalla tv pubblica mostrano una struttura danneggiata in una zona difficilmente accessibile: particolari che hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare un sabotaggio mirato e non un semplice guasto.

La condizione del traliccio, il punto in cui è stato rilevato il danno e la funzione dell’infrastruttura collegata hanno posto l’attenzione sui possibili effetti a catena. L’impianto in questione fa parte del sistema che collega il porto di Trieste al cuore dell’Europa centrale: un’interruzione dell’energia o della linea può compromettere il flusso di greggio verso paesi come Germania, Austria e Repubblica Ceca, con ripercussioni immediate sulla fornitura.

Cosa mostrano le immagini

Il materiale video mette in evidenza punti precisi dell’impalcatura con segni che, secondo gli esperti visionati, non sembrano il risultato di un cedimento naturale. Inquadrature ravvicinate rivelano che due dei piedistalli del traliccio sono stati asportati in modo tale da provocare un collasso lento della struttura, sufficiente però a interrompere l’alimentazione elettrica. Gli elementi osservati hanno portato gli investigatori a parlare di un’azione eseguita con conoscenza tecnica del sistema.

Segni di manomissione

Dal quadro che emerge, i tagli e le modalità di compromissione appaiono voluti: non si riscontra un crollo violento ma un cedimento programmato, studiato per causare l’interruzione del servizio senza distruggere completamente la struttura. Questo meccanismo, descritto come metodo di interruzione controllata, indica l’opera di operatori con competenze e pianificazione, elementi che hanno fatto orientare le ipotesi investigative verso una matrice professionale.

Impatto sul flusso energetico e i paesi coinvolti

L’oleodotto interessato è considerato strategico per il trasferimento di greggio dal terminale di Trieste verso i mercati del centro Europa. L’eventuale blocco del trasporto avrebbe effetti immediati sui paesi destinatari, con possibili situazioni di emergenza per settori industriali e distributivi. Le immagini e le prime valutazioni tecniche suggeriscono che gli autori dell’attacco avrebbero saputo esattamente quale nodo colpire per massimizzare l’impatto sulla fornitura.

Stazioni di pompaggio e misure di sicurezza

Le stazioni di pompaggio lungo il percorso sono presidiate e, in alcuni punti, sorvegliate anche da forze militari per garantire la continuità di servizio. Questo dettaglio spiega perché il punto d’attacco individuato sia la rete elettrica: agendo sulla linea di alimentazione è possibile fermare il flusso senza doversi confrontare con presidi armati. La scelta di colpire l’infrastruttura elettrica, piuttosto che gli impianti stessi, è coerente con un’azione studiata per minimizzare il rischio di intervento diretto da parte delle forze di sicurezza.

Indagini e possibili scenari

Le indagini sono state affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste in collaborazione con il ROS dei Carabinieri, mentre sono stati informati anche organi di polizia e servizi di intelligence stranieri. La società di gestione dell’oleodotto, pur avendo inizialmente definito l’episodio come un disservizio, è nel mirino delle verifiche tecniche. Al momento non risulta alcuna rivendicazione pubblica e le autorità mantengono aperte diverse piste, incluso lo scenario di un attacco internazionale coordinato.

Le autorità procedono con rilievi sul posto, analisi dei materiali e accertamenti di natura informatica e logistica per ricostruire le fasi dell’evento. Data la rilevanza strategica dell’infrastruttura e il potenziale impatto transnazionale, la vicenda è considerata dalla magistratura e dalle forze dell’ordine come un episodio di alta priorità investigativa: per questo motivo si attendono sviluppi, sia tecnici sia giudiziari, che possano chiarire responsabilità e modus operandi degli artefici.