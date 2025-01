Previsioni astrologiche e gaffe in diretta a Domenica In

Il ritorno di Domenica In e le previsioni di Paolo Fox

Oggi pomeriggio, la trasmissione Domenica In ha riaperto i battenti su Rai 1, dopo la pausa natalizia, con la conduttrice Mara Venier che ha accolto nuovamente l’astrologo Paolo Fox. L’argomento principale della puntata è stato il futuro amoroso dei segni zodiacali per il 2025. Fox ha analizzato le affinità tra i segni, predicendo il destino di alcune coppie presenti in studio, tra cui Simona Ventura e Giovanni Terzi.

La gaffe di Paolo Fox

Durante la trasmissione, l’astrologo ha fatto una gaffe involontaria riguardo alla coppia Ventura-Terzi. Mentre parlava delle difficoltà delle relazioni tra Ariete e Cancro, ha affermato di non seguire i gossip, scatenando la reazione di Mara Venier. La conduttrice ha prontamente sottolineato che il termine gossip non si applica a loro, dato che i due si sono sposati. Nonostante le osservazioni di Venier, Fox ha ribadito la sua indifferenza verso le notizie di cronaca rosa, creando un momento di imbarazzo in studio.

Le previsioni per Simona e Giovanni

Paolo Fox ha continuato la sua analisi, affermando che le storie tra Ariete e Cancro non sono mai semplici a causa delle loro differenze. Ha suggerito che se Ventura e Terzi si fossero incontrati in gioventù, le cose sarebbero potute andare diversamente. Mara Venier ha invitato l’astrologo a essere più diretto nelle sue affermazioni, creando un’atmosfera di leggerezza e divertimento. Poco dopo, la coppia ha deliziato il pubblico con una performance musicale, ma Fox ha mostrato segni di disagio, coprendosi il viso e toccandosi le orecchie durante l’esibizione.

Il pubblico e la reazione di Paolo Fox

Quando il pubblico ha chiesto un bis della canzone, l’astrologo ha esclamato: “No vabbè, dai!”, lasciando intendere che non avesse apprezzato particolarmente l’esibizione. Questo scambio ha messo in evidenza il contrasto tra le previsioni astrologiche e la realtà delle relazioni, creando un momento di riflessione per gli spettatori. La puntata ha dimostrato come l’astrologia possa influenzare le percezioni delle relazioni, ma anche come la realtà possa sorprendere, portando a situazioni inaspettate e divertenti.