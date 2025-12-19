Previsioni Meteo di Natale: Neve e Pioggia in Arrivo!

Le festività natalizie saranno influenzate da condizioni meteorologiche avverse che interesseranno gran parte dell’Italia. Nei prossimi giorni, un ciclone si avvicinerà, portando piogge e temporali, in particolare nelle regioni meridionali.

Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di ‘iLMeteo.it’, il maltempo avrà inizio tra oggi e il 20 dicembre, colpendo in modo significativo la Sicilia e la Calabria.

Altri settori del paese potrebbero invece godere di un tempo più asciutto, sebbene siano previste nebbie e inquinamento atmosferico nel Nord e nelle aree interne del Centro.

Cambiamento meteo in arrivo

Dal 21 dicembre, il quadro meteorologico subirà una sostanziale evoluzione. L’arrivo di una nuova e profonda perturbazione atlantica darà inizio a un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche in Italia. La settimana che conduce al Natale sarà segnata da un clima instabile e da precipitazioni abbondanti.

Le previsioni per il 22 e 23 dicembre

Il 22 dicembre segnerà l’ingresso di correnti fredde che favoriranno la formazione di un ciclone diretto verso l’Italia. Le piogge intense colpiranno inizialmente le regioni del Nord-Ovest e i settori tirrenici, per poi espandersi a Centro-Sud e alle Isole Maggiori tra il 23 e il 24 dicembre. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe rapidamente diventare critica, con la possibilità di fenomeni di forte intensità.

Previsioni di neve: dove e quando

Le nevicate non mancheranno e si prevede che i fiocchi possano scendere anche a quote collinari nel basso Piemonte, in particolare nel Cuneese. Tuttavia, la maggior parte delle nevicate è attesa sopra i 1000-1200 metri, a seconda delle temperature e dell’intensità delle precipitazioni. Le Alpi, in particolare, potrebbero vedere accumuli significativi di neve.

Il giorno di Natale

Il 25 dicembre, le previsioni indicano un ulteriore passaggio di un ciclone che porterà nuove piogge al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi, a quote superiori ai 700-800 metri. I rovesci temporaleschi interesseranno anche il Centro-Sud, aumentando il rischio di maltempo su gran parte del territorio.

Le festività natalizie in Italia si preannunciano caratterizzate da un clima avverso, con piogge e nevicate che richiederanno attenzione e precauzioni da parte della popolazione. È consigliabile seguire gli aggiornamenti delle autorità meteorologiche e della Protezione Civile per rimanere informati sulla situazione e adottare le necessarie misure di sicurezza.