Sono giorni di sole e caldo sull’Italia ma, l’ottobrata, sembra ormai essere agli sgoccioli. Presto, infatti, arriverà il freddo, quello vero sull’Italia. Ecco le previsioni meteo.

Previsioni meteo Italia: ottobrata agli sgoccioli?

Sono giornate davvero piacevoli su tutta la nostra penisola, con temperature ben sopra la media stagionale, al Sud, in questi giorni, si possono sfiorare anche i 28 gradi.

La cosiddetta ottobrata, però, pare essere ormai agli sgoccioli, per dare spazio all’autunno e alle sue temperature tipiche. Questo weekend, sabato 11 e domenica 12, avremmo un cielo sereno al Nord e al Centro, qualche pioggia possibile invece al Sud e sulle isole maggiori. Ma, come detto, il caldo sta per finire. Ecco quando arriva il freddo.

Previsioni meteo Italia: ecco quando arrivano freddo e temporali

Come abbiamo appena visto, il meteo sull’Italia sta per cambiare, questi saranno infatti gli ultimi giorni di caldo e anche di bel tempo in alcune regioni. L’aria fredda comincerà ad arrivare prima nei Paesi Baltici, poi in Polonia a partire da domenica e, piano piano, arriverà anche in Italia. Martedì sarà la prima giornata di calo termico, specialmente al Nord, ma un pò su tutta la regione. Al Sud, inoltre, sono attesi per la giornata di martedì anche temporali. Insomma, il freddo sta ufficialmente per arrivare.