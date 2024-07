Il principe George, figlio di William e Kate, compie 11 anni. Per il giovane erede al trono si tratta di un traguardo importante perché presto cominceranno per lui tutte le incombenze ufficiali relative al suo titolo.

L’ultimo compleanno “da bambino” di George

George è il primogenito di William ed erede al trono della corona. Per lui il compimento dei 12 anni, il prossimo anno, segneranno una nuova fase della sua vita. Lo spiega Christopher Andersen, esperto della famiglia reale e autore del libro “The King” . Andersen racconta infatti che per i membri della royal family esiste una regola ferrea in base alla quale, al raggiungimento del 12esimo anno di età, dovranno cambiare il proprio stile di vita.

George dovrà quindi cominciare ad assumere i primi impegni pubblici e vivere come il suo futuro ruolo richiede. Spiega Andersen, ad esempio: “A partire dall’età di 12 anni, sono tenuti a fare viaggi aerei separatamente per preservare la linea di successione in caso di incidente”.

Il festeggiamento degli 11 anni

George ha dunque ancora un anno per godersi la sua vita da bambino. Ma il compleanno di quest’anno non sarà comunque una festa troppo allegra, a causa delle condizioni di salute del nonno, Re Carlo III, e della madre. Il principe dunque celebrerà i suoi 11 anni con una festa sobria a Windsor con amici e cugini.