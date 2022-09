Il principe George vittima di bullismo: rimproveri ad un compagno

Il principe George vittima di bullismo: il bambino non ha incassato in silenzio, ma ha rimesso al suo posto il bullo.

Il principe George, stando a quanto raccontato dall’esperta reale Katie Nicholl, è stato vittima di bullismo. Il fatto risalirebbe a qualche tempo fa, quando il bambino aveva soltanto 6 anni. Nonostante l’età, il figlio di William e Kate ha rimproverato il compagno in modo impeccabile.

Il principe George vittima di bullismo

L’esperta reale Katie Nicholl ha dato alle stampe il nuovo libro The New Royals e sono molti gli aneddoti raccontati che stanno facendo discutere. Uno di questi riguarda il principe George e un episodio di bullismo che lo avrebbe interessato quando aveva soltanto sei anni. Adesso, il figlio di William e Kate ha 9 anni, pertanto sono trascorsi tre anni da quando un compagno di scuola ha provato ad isolarlo.

L’aneddoto sul principe George

La Nicholl ha raccontato che quando il principe George è stato vittima di bullismo non si è chiuso in se stesso, ma è stato in grado di reagire. Nonostante avesse soltanto 6 anni, il bambino ha rimesso al suo posto il compagno di classe. L’esperta reale sostiene che il figlio di Kate e Wialliam abbia esclamato:

“Mio padre sarà re, quindi è meglio se stai attento“.

Forte del fatto che il padre sarebbe diventato re, George ha asfaltato il bullo.

Il principe George educato per diventare re

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la linea di successione è cambiata. Il principe William è al secondo posto e subito dopo troviamo proprio il piccolo George. I duchi di Cambridge e Cornovaglia, quindi, stanno già educando il bambino per diventare re. L’esperta reale ha dichiarato: