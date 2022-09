L’uomo che ha predetto la morte della Regina ha predetto anche la morte di Carlo

Il profilo su Twitter che ha predetto la morte della Regina Elisabetta ha fatto una previsione anche sulla scomparsa di Carlo.

Un profilo apparso su Twitter con il nome di Logan Smith aveva previsto la morte della Regina Elisabetta nella data dell’8 settembre e, dopo la scomparsa dell’anziana sovrana, ha predetto anche la presunta data della scomparsa di Re Carlo III.

Il profilo che ha predetto la morte di Carlo

In rete è diventato virale un messaggio del profilo di Logan Smith che ha predetto la data esatta in cui è scomparsa la Regina Elisabetta. Lo stesso profilo ha poi previsto quella che sarebbe la presunta data della scomparsa del figlio dell’anziana sovrana, ossia Carlo III. A quanto pare, secondo il profilo in questione, il regno di Carlo sarà davvero breve: la data della sua presunta morte infatti è il 28 marzo 2026.

Sarà davvero così?

La scomparsa della Regina Elisabetta ha colto tutti di sorpresa ed è stata accompagnata dalla commozione generale e dai tributi dei suoi sudditi per circa 10 giorni. Re Carlo, che ha preso il posto dell’anziana sovrana dopo i suoi 70 di regno, ha fatto sapere che osserverà un periodo di lutto prima di riprendere i suoi consueti impegni ufficiali insieme alla Regina Consorte Camilla.

La cerimonia d’incoronazione di Carlo è prevista nel 2023 e lui ha già stabilito che si tratterà di una cerimonia più sobria e snella di quella dedicata a sua madre (nel 1953).