Morte Regina Elisabetta: la fila per l’ultimo omaggio raggiunge le 24 ore

La lunghissima fila per dare l'ultimo saluto all'amattissima Regina Elisabetta II ha ormai raggiunto le 24 ore di attesa

L’esodo verso Londra, per rendere omaggio all’amatissima Regina Elisabetta II non ha davvero fine. Per poter dare l’ultimo saluto alla sovrana si deve ora attendere circa 24 ore nella Westminster Hall, che è arrivata ora alla sua massima capienza.

Regina Elisabetta, la coda per renderle omaggio arriva a 24 ore

Guardando adesso il live queue tracker del governo britannico ci si accorge che la Westminster Hall è arrivata al suo massimo di capacità con un tempo di attesa previsto di almeno 24 ore per poter omaggiare la Regina Elisabetta II. La coda inizia addirittura da Southwark Park, costeggia la South Bank del Tamigi a Londra e arriva fino alla Westminster Hall.

Il governo inglese, quindi, sconsiglia a chiunque voglia farlo di partire verso Londra.

Un uomo corre verso la bara della Regina

Ad un tratto, durante la serata di venerdì, un uomo ha preso a correre verso il feretro della Regina Elisabetta a Westminster Hall, riuscendo anche a raggiungere e afferrare il vessillo. In un attimo, però, è stato fermato dagli agenti ed è stato messo a terra.