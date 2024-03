Mentre non si placano le chiacchiere intorno alla foto ritoccata di Kate Middleton e dei figli a far parlare questa volta è anche il marito, il principe William. Una nuova teoria sulla coppia reale sta facendo impazzire i fan: e se William avesse una figlia segreta?

La figlia segreta di William

Si vocifera che la Duchessa di Cambridge si sia allontanata dai riflettori non solo per motivi di salute, ma anche a causa dei presunti tradimenti del marito. In particolare viene fatto il nome della marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury, ex modella e moglie appunto del marchese di Cholmondeley.

Si è addirittura arrivati a parlare di una presunta figlia segreta tra William e Rose Hanbury.

La foto manipolata

In merito alla fotografia della moglie William non ha rilasciato commenti, come da prassi da parte della famiglia reale che non è solita dare spiegazioni.

La fotografia dello scandalo è arrivata in un momento di speculazioni e teorie del complotto legate alla sparizione di Kate dopo l’operazione all’addome e ora i lavori di editing sull’immagine non fanno altro che alimentare nuovi dubbi.