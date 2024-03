Le elezioni presidenziali in Russia: Putin verso un nuovo mandato

Le elezioni presidenziali in Russia sono previste da oggi a domenica, ma la vittoria di Vladimir Putin è certa: ecco i motivi.

Le elezioni presidenziali in Russia e la vittoria di Putin

La vittoria appare scontata nel momento in cui il presidente uscente Vladimir Putin, che si è candidato per un quinto mandato, non ha nessuna vera opposizione.

Nonostante la presenza di tre sfidanti, scelti appositamente perché considerati innocui o comunque vicini allo status quo, i sondaggi ipotizzano un netto successo per lo Vladimir alle elezioni presidenziali 2024.

Le nuove elezioni di Putin in Russia

L’attuale presidente infatti sarà in campo per la quinta volta alle elezioni presidenziali: eccezion fatta per il quadriennio 2008-2012 con Dmitrij Medvedev, Putin governa la Russia dal 1999.

Stando al Levada Center, un istituto indipendente russo, a ottobre il tasso di gradimento di Vladimir Putin in Russia ha raggiunto l’82%: prima dell’invasione dell’Ucraina l’approvazione dell’operato del presidente era invece intorno al 60%.

In Russia i partiti che fanno opposizione a Putin sono infatti usati dal regime solo per dare una parvenza di democraticità a tutto il sistema.

L’obiettivo di Putin è ottenere una larghissima vittoria

Putin vuole ottenere una larghissima vittoria per legittimare ancora di più il suo potere. Questa sarà la prima volta che numerose regioni, nello specifico 27, potranno usare il voto elettronico. Entrambi gli aspetti hanno sollevato timori tra gli osservatori indipendenti per un possibile aumento di brogli e manipolazioni.