Con il suo coming out, il professor Schettini promuove l’amore per sé stessi e il coraggio di essere chi si è. Un messaggio di accettazione e cambiamento culturale per tutti.

“Nessuno di noi è sbagliato, ognuno di noi è. È la bellezza dell’unicità di ognuno di noi.” Con queste parole, Vincenzo Schettini, il celebre professore che ha conquistato il pubblico con il suo canale “La fisica che ci piace”, ha deciso di fare coming out sui social. Un messaggio semplice, ma potente.

Professor Schettini e il suo coming out: un invito all’autoaccettazione e alla riflessione

Non si tratta solo di dichiarare la propria sessualità, ma di un invito a riflettere sull’accettazione di sé. “Siamo belli, siamo unici”, dice con convinzione. È una verità che Schettini ha capito nel tempo, ma non senza difficoltà.

Il professore, non nasconde le sfide che ha affrontato lungo il suo percorso di autoaccettazione. Anzi, con franchezza, afferma: “È più difficile fare questo quando si è omosessuali rispetto a quando si è eterosessuali”. La società, secondo lui, non è pronta a celebrare ogni forma di amore con la stessa naturalezza. Prende un esempio semplice, quotidiano: “Quando due ragazzi si baciano per strada, nessuno ci fa caso. Ma se fossero due ragazzi, è diverso.” Sembra strano, eppure è così. “È una scena normale, tutti l’abbiamo vista”, racconta, pensando ai suoi studenti che ogni mattina si trovano fuori dalla scuola. Una ragazza che bacia un ragazzo è quasi scontato. “Ma due ragazzi? Quello non lo vedo mai.”

Il coming out del professor Schettini: “L’amore per sé stessi è il coraggio di essere chi si è”

In quelle parole c’è un’inquietudine che non può essere ignorata. La normalizzazione delle relazioni omosessuali, anche tra i più giovani, è ancora lontana. Non basta una semplice dichiarazione di accettazione: ci vogliono anni di cambiamento culturale. Il Professor Schettini lo sa bene. Racconta con una certa amarezza che anche la sua esperienza con i genitori è stata conflittuale. “Non è stato facile, ma mi ha insegnato molto.” Un percorso di crescita, di lotta. E alla fine, di accettazione.

È questo il cuore del suo messaggio: l’amore per sé stessi. Il coraggio di essere chi si è, nonostante le difficoltà, nonostante la paura. E, soprattutto, l’importanza di vedere l’unicità di ognuno, senza giudizi, senza stereotipi. Schettini ha fatto il suo coming out non solo per se stesso, ma per chi ha bisogno di sentirsi visto, accettato, normale.