Diego Dalla Palma ha acceso il dibattito durante la puntata di Verissimo, affrontando con estrema sincerità il tema della morte e della scelta consapevole di porre fine alla propria vita prima della vecchiaia. L’intervista ha sorpreso per l’intensità emotiva e la profondità dei suoi racconti, rivelando un lato personale e controverso dello stilista.

Le motivazioni intime di Diego Dalla Palma su una decisione controversa

L’ultima puntata di Verissimo si è trasformata in un momento di forte tensione, lontano dall’abituale atmosfera pacata del programma. Nel salotto di Silvia Toffanin, solitamente dedicato a racconti personali e confidenze, l’aria si è fatta improvvisamente pesante quando Diego Dalla Palma ha esposto la sua volontà di porre fine alla propria vita prima di raggiungere la soglia degli ottant’anni.

“Ho programmato la mia morte”. Verissimo, Silvia Toffanin riprende Diego Dalla Palma

Pur chiarendo sin da subito di stare bene e di non avere “alcun male incurabile”, lo stylist ha spiegato di voler “morire vivo, non umiliato”, parole che hanno disorientato la conduttrice. La reazione della Toffanin è stata immediata e molto sentita, soprattutto quando l’ospite ha iniziato a toccare aspetti che coinvolgevano la sua esperienza personale. “Ho visto mia mamma morire di tumore… avrei pregato il Signore per un secondo in più”, ha affermato la conduttrice.

Nel proseguire il suo racconto, Dalla Palma ha spiegato che la sua scelta non riguarda il suicidio assistito né procedure mediche, ma un piano personale che prevede il coinvolgimento di un “avvocato e un notaio”, e un periodo finale dedicato alla “piacevolezza dell’ultimo tempo della vita”. Ha raccontato inoltre di aver maturato il proprio rapporto con la morte a partire da un coma infantile, durante il quale avrebbe percepito “un volo” e la presenza di “figure fluttuanti” che gli trasmettevano benessere.

Pur ribadendo di non essere stanco di vivere, ha espresso timore verso ciò che definisce “il calvario” della vecchiaia, descritta come “la peggior malattia”. Di fronte alle obiezioni della conduttrice – che gli ha ricordato che la vecchiaia è parte del naturale ciclo dell’esistenza – l’ospite ha sostenuto con fermezza la propria convinzione, pur senza rivelare tempi o modalità precise.