Ieri sera, mercoledì 22 ottobre 2025, è andata in onda una nuova puntata di “This Is Me”. A un certo punto, però, Silvia Toffanin è rimasta senza parole. Ecco cosa è successo.

This Is Me, Silvia Toffanin incredula: ecco chi si è presentata in studio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “This Is Me”, che ha visto come grande protagonista Lorella Cuccarini.

Nel corso della puntata però, c’è stato un momento davvero esilarante, che ha coinvolto la conduttrice Silvia Toffanin. In studio, infatti si è presentato l’attore e imitatore napoletano Vincenzo De Lucia che ha deciso di presentarsi con il nome di “Piersilvia” e fare una parodia proprio della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Da lì il via a uno sketch davvero divertente, con De Lucia che ha interpretato alla perfezione la Toffanin, con tanto di tono dolce e voce pacata: “Cosa faccio prima di dormire e appena mi sveglio? Mi commuovo“, scatenando le risate del pubblico e della stessa conduttrice. Poi ecco la battuta, già virale, della Toffanin.

This Is Me, Silvia Toffanin senza parole: “La denuncio”. Ecco chi è entrata in studio

Come visto, in studio a “This Is Me” si è presentato Vincenzo De Lucia nei panni di “Piersilvia”, ovvero di Silvia Toffanin. Lo sketch è stato colmo di momenti super divertenti, tra le battute: “mi chiamo Piersilvia Toffanin e non voglio domande sulla mia età“. Amadeus, a un certo punto ha chiesto a Silvia e a Piersilvia quale fosse la loro situazione sentimentale, Silvia ha risposto “felice”, Piersilvia: “Contratto a rete a tempo indeterminato”. Battuta spassosa e tagliente, con la Toffanin che ha detto ridendo: “credo che la querelerò“ tra gli applausi e le risate del pubblico.