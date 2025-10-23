This Is Me, Lorella Cuccarini e il commovente ricordo della madre: "Quando ha...

La showgirl romana è stata ospite di Silvia Toffanin e ha parlato del rapporto con sua madre, morta a 65 anni.

Lorella Cuccarini è stata ospite di Silvia Toffanin al programma Mediaset “This Is Me“. Tra le tante cose, la showgirl romana ha parlato anche della madre, morta quando aveva solo 65 anni.

This Is Me, Lorella Cuccarini ricorda la madre: “Diceva sempre che lavoravo troppo”

La showgirl romana ha parlato di tanto cose, soffermandosi su sua madre, morta a 65 anni 23 anni fa: “Non sono riuscita a dire tutto a mia mamma, è andata via troppo in fretta. Aveva 65 anni e avrei voluto ringraziarla per tutti i sacrifici che ha fatto per me.” Lorella ha ricordato anche quando mamma le lasciava sul tavolo la minestrina calda pronta per quando lei tornava a casa dopo qualche programma Tv, “diceva sempre che lavoravo troppo.”

This Is Me, Lorella Cuccarini e il commovente ricordo della madre: “Quando ha scoperto di essere incinta le dissero di abortire”

Nel ricordare sua madre a “This Is Me“, Lorella Cuccarini ha anche raccontato che, quando rimase incinta di lei, dissero a sua madre di abortire: “Devo dire grazie a mamma per tantissime cose. Quando rimase incinta di me, la situazione familiare non era facile, c’erano litigi, non una famiglia abbiente. Qualcuno le disse di interrompere la gravidanza e lei invece ha deciso di andare avanti. Per questo la ringrazio, una donna di altri tempi.”