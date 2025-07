Alla soglia dei 60 anni, Lorella Cuccarini sceglie di mostrarsi al naturale, senza trucco e senza ritocchini, offrendo una riflessione autentica sull’età, la bellezza e l’accettazione di sé. In un mondo che spesso esalta la perfezione estetica, la showgirl rompe gli schemi con una dichiarazione sincera.

Quattro decenni sotto i riflettori non hanno cancellato la grinta e la determinazione di Lorella Cuccarini. Dalla notorietà esplosa negli anni ’80 grazie a figure chiave come Pippo Baudo e Franco Miseria, fino agli alti e bassi degli anni 2000, Lorella ha attraversato tutte le fasi dello spettacolo senza mai perdere coerenza.

Intervista dal settimanale Gente, ha ricordato un periodo particolarmente difficile in cui, legata da un contratto esclusivo con la Rai, fu costretta a restare lontana dal piccolo schermo, pur essendo ancora sotto stipendio.

“Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto. Da sempre stato abituata a lavorare e di conseguenza a guadagnare. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita “.

Tuttavia, oggi ammette di vivere le critiche con maggiore leggerezza e di sentirsi finalmente centrata, non più schiacciata da aspettative e ansia da prestazione. Dopo la parentesi difficile a La Vita in Diretta, la svolta è arrivata grazie a Amici, che ha rappresentato una nuova, inaspettata rinascita, dimostrando ancora una volta quanto il suo talento sappia adattarsi, crescere e sorprendere.

Alla vigilia dei suoi 60 anni, da compiere il prossimo 10 agosto, Lorella Cuccarini affronta con serenità e lucidità il tema del tempo che passa, del corpo che cambia e dell’immagine pubblica. Intervistata dal settimanale Gente, la showgirl ha spiegato di non essersi mai sottoposta a interventi estetici, pur non criticando chi sceglie diversamente.

Racconta di preferire un approccio naturale, che include la cura di sé, una buona forma fisica e la libertà di mostrarsi anche senza trucco, soprattutto sui social. Pur non ritenendosi una bellezza fuori dal comune, sostiene con orgoglio di portare bene i suoi anni.

“Finora ho resistito, ma non demonizzo chi ne fa uso. Mi mostro senza filtri sui social, anche senza trucco, non ho la pelle dei vent’anni ma mi difendo. E comunque a me piace sembrare la mamma dei miei figli, non una loro coetanea a tutti i costi”.