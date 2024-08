L’inizio di Amici 2024 si avvicina e, come sempre, si inizia a parlare dei prof confermati o congedati. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare il talent di Maria De Filippi. E’ davvero questa la realtà dei fatti? A rompere il silenzio è stata la diretta interessata.

Lorella Cuccarini lascia Amici?

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici di Maria De Filippi per approdare in Rai. Pare, infatti, che Viale Mazzini le abbia fatto una proposta allettante: uno show in prima serata. Appena la notizia è diventata di dominio pubblico, il chiacchiericcio ha preso il via e la prof si è vista costretta a rompere il silenzio.

L’indiscrezione sull’addio di Lorella Cuccarini ad Amici

Sul settimanale Nuovo Tv si legge:

“Andrà in scena un tradimento a sorpresa oppure Lorella riuscirà a resistere alla tentazione? Nel mese più caldo dell’estate la showgirl romana ha un corteggiamento in corso. A essere insidiato è il suo rapporto con Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni la Rai, dove tutto è cominciato grazie all’intuito di Pippo Baudo che ha lanciato Lorella, vorrebbe riportarla a casa per affidarle una prima serata importante. La proposta è molto allettante”.

Visto il chiacchiericcio in merito, la Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio, rivelando la verità sulle sue scelte lavorative.

Le parole di Lorella Cuccarini

Tramite il suo profilo Instagram, Lorella ha condiviso uno dei tanti articoli sul suo addio ad Amici per la Rai. Subito dopo, senza dire una parola, ha fatto un chiaro gesto con la mano per sottolineare che si tratta di una semplice fake news. Pertanto, la Cuccarini resta nel talent di Canale 5 nei panni di prof di canto.