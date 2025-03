Una nuova opportunità per i Comuni

La recente proposta di legge presentata da Forza Italia mira a modificare il numero massimo di assessori nei Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. Attualmente, questi comuni possono contare su un massimo di quattro assessori, mentre quelli con meno di 3 mila abitanti ne possono avere solo due. L’iniziativa, firmata dai deputati Francesco Cannizzaro e Francesco Maria Rubano, si propone di ampliare il numero di assessori di due unità, offrendo ai sindaci una maggiore flessibilità nella gestione delle giunte.

Un passo verso una maggiore efficienza

Francesco Cannizzaro ha sottolineato l’importanza di questa modifica, affermando che i sindaci hanno da tempo richiesto un cambiamento normativo per migliorare l’efficacia dell’azione politica e amministrativa. La proposta non comporta alcun onere per lo Stato, poiché il costo dell’esecutivo comunale rimarrà invariato grazie alla rideterminazione annuale delle indennità per sindaci, assessori e consiglieri. Questo approccio mira a garantire che l’aumento del numero di assessori non si traduca in un aggravio per le finanze pubbliche.

Rafforzare la rappresentanza locale

Il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha espresso il pieno sostegno alla proposta, evidenziando l’importanza di avere rappresentanti locali attivi e coinvolti nelle questioni del territorio. Secondo Gasparri, un Comune, anche se piccolo, ha bisogno di una rappresentanza adeguata per affrontare le sfide quotidiane. La proposta di legge si propone di rianimare la democrazia locale, evitando che i sindaci e gli assessori si sentano sopraffatti da un carico di lavoro eccessivo e non retribuito.

In un contesto in cui la partecipazione civica è fondamentale, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore sinergia tra governo locale e cittadini. L’obiettivo finale è quello di migliorare la collaborazione tra gli uffici comunali e la popolazione, garantendo che le esigenze locali siano ascoltate e soddisfatte in modo efficace.