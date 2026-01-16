Prossima sessione plenaria del Parlamento europeo: temi e discussioni in agenda dal 19 al 22 gennaio 2026

Dal 19 al 22 gennaio 2026, il Parlamento europeo si riunirà a Strasburgo per una sessione plenaria che promette di affrontare questioni di grande rilevanza sia a livello continentale che globale. Durante questo incontro, i rappresentanti dei vari gruppi politici discuteranno temi fondamentali che influenzano la vita dei cittadini europei e le relazioni internazionali.

Temi principali in discussione

La sessione prenderà avvio con un dibattito significativo riguardante la sovranità dell’Unione Europea. I presidenti della Commissione europea e del Consiglio, Ursula von der Leyen e Roberto Costa, si confronteranno sulle conclusioni del recente Consiglio europeo e sul contesto geopolitico in evoluzione. Questo scambio di idee è previsto per mercoledì mattina e si concentrerà su come l’Unione può mantenere la sua integrità in un mondo sempre più complesso.

Situazione in Groenlandia

Un altro punto all’ordine del giorno sarà la risposta dell’Unione Europea alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia. Martedì pomeriggio, gli eurodeputati discuteranno le implicazioni di tali affermazioni per la sovranità della Groenlandia e per le relazioni transatlantiche.

Questioni di rilevanza internazionale

La situazione in Iran sarà un altro tema caldo. Le recenti proteste antigovernative nel paese hanno suscitato preoccupazioni a livello europeo e mercoledì il Parlamento esaminerà le misure da adottare in risposta alla dura repressione da parte delle autorità iraniane. Si prevede che una risoluzione venga votata giovedì, esprimendo la posizione dell’Unione sul rispetto dei diritti umani.

Relazioni con gli Stati Uniti

Mercoledì, un altro importante dibattito riguarderà le relazioni UE-USA. Gli eurodeputati si concentreranno sulla necessità di una maggiore autonomia dell’Unione e sulla costruzione di una resilienza più forte, in particolar modo in un contesto globale segnato da sfide crescenti.

Altri aspetti cruciali all’ordine del giorno

Il Parlamento discuterà anche della situazione in Venezuela, in particolare dopo il rapimento dell’ex presidente Nicolás Maduro. Questa discussione sarà accompagnata da un’interazione con Kaja Kallas, la responsabile della politica estera dell’UE, che fornirà aggiornamenti sulla situazione attuale.

Accordo UE-Mercosur

In un altro punto cruciale, gli eurodeputati si esprimeranno sull’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur. Questo accordo, atteso da anni, rappresenta una potenziale opportunità per espandere il mercato, ma solleva anche preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e all’impatto ambientale. Mercoledì si procederà a un voto per decidere se richiedere un parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla sua conformità ai Trattati.

Conclusioni e aspettative

La sessione plenaria del Parlamento europeo si preannuncia come un’importante occasione di confronto e dibattito su temi che non solo influenzano la vita dei cittadini europei, ma anche la posizione dell’Unione nel contesto globale. Con una varietà di questioni in agenda, ci si aspetta un ampio dibattito che riflette le diverse opinioni e priorità dei vari gruppi politici.