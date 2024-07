Puglia: due bagnanti sono morti in spiaggia a causa del caldo

Due bagnanti sono morti in Puglia mentre erano in spiaggia, a causa di una temperatura che superava i 40 gradi.

Due persone sono morte in spiaggia in Puglia. La causa che ha portato prima al malore e poi appunto al decesso, era una temperatura di oltre 40 gradi.

Bagnanti morti in Puglia

Due uomini sono morti in diverse spiagge della Puglia, a causa del grande caldo.

Da giorni l’Italia è nella morsa dell’anticiclone africano che sta facendo innalzare le temperature sia al centro che al sud, a livelli davvero critici. Molte città sono da bollino rosso, solo al nord la situazione è leggermente migliore ma al sud veramente le temperature sono molto pericolose.

Infatti due persone si sono sentite male in spiaggia e sono morte. Non è stato sufficiente il rapido intervento dei bagnini, impegnati per un’ora nel tentativo di salvargli la vita.

A perdere la vita è stato un uomo di 70 anni a Porto Cesareo, molto conosciuto in zona, storico cliente del Lido dove è avvenuta la tragedia, ovvero il Tabù.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 13 luglio e poco dopo è accaduto un dramma simile a Bari. Sulla spiaggia del Lido Panepomodoro, un secondo bagnante è morto per le stesse cause.

Il caldo killer in Puglia

In entrambi i casi, le ambulanze sono accorse per prestare immediato soccorso ma i bagnanti non sono sopravvissuti al grande caldo, fra l’altro il primo era anche cardiopatico.

Cercavano refrigerio in acqua ma i valori termici oltre i 40 gradi non gli hanno lasciato scampo.

In entrambi i luoghi delle tragedie sono arrivati gli uomini della Polizia Locale per le indagini ed è stata informata l’autorità giudiziaria.