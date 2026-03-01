Punteggi fantasanremo quinta serata: bonus, malus e la top degli artisti

La settimana festivaliera dal 24 al 28 febbraio 2026 ha registrato nuovi sviluppi nel gioco ufficiale Fantasanremo. Durante la quinta serata del Festival di Sanremo, gli spettatori hanno seguito l’assegnazione di bonus e malus, pensati per convertire gag, movimenti scenici e dettagli di costume in punti utili alla classifica.

Questo articolo offre il riepilogo delle assegnazioni comunicato dagli organizzatori, le prestazioni che hanno fruttato più punti agli artisti e una sintesi degli effetti sulla graduatoria provvisoria. Le sezioni successive dettaglieranno i bonus e i malus assegnati e l’impatto sulle posizioni in classifica.

Il Fantasanremo resta un fenomeno collettivo che va oltre la semplice contabilizzazione dei punteggi. La community discute le mosse, ricalcola le strategie e commenta ogni esibizione, influenzando scelte e aspettative in vista delle ultime giornate del festival.

Questo pezzo conserva i dati ufficiali delle assegnazioni e la lista dei principali interpreti in gara. Le informazioni offrono una panoramica utile per chi osserva la vetta della classifica o intende ottimizzare la propria rosa, con particolare attenzione a bonus e malus e al loro impatto sulle posizioni.

La top degli artisti per punti nella competizione

Al termine della serata si è delineata una classifica provvisoria degli artisti più prolifici in termini di punti Fantasanremo. La graduatoria serve a orientare chi osserva la vetta o intende ottimizzare la propria rosa, con particolare attenzione a bonus e malus.

In testa figura il duo LDA & Aka 7even con +595 punti. Subito alle loro spalle si trova Bambole di pezza a +520 punti. Seguono Dargen D’Amico/Elettra Lamborghini con +370 punti e Samurai Jay a +365 punti.

Completano la top 10 Leo Gassmann +340 punti; Ditonellapiaga +310 punti; Sal Da Vinci +300 punti; J-Ax +290 punti; Ermal Meta +285 punti; Eddie Brock +255 punti. I punteggi riflettono l’impatto delle esibizioni e degli elementi scenici sul tabellone del gioco.

I bonus e i malus assegnati nella quinta serata

Nella quinta serata della manifestazione l’organizzazione ha attribuito una serie di bonus e penalità destinati a modificare la classifica provvisoria. Le assegnazioni premiano azioni sceniche, interazioni col pubblico e aspetti tecnici dell’esibizione. Il criterio mira a quantificare l’impatto spettacolare e formale delle performance sul tabellone di gioco.

Tra i bonus più ricorrenti sono confermati i +20 punti per Fa il gesto V, i +15 per chi scende in platea e i +10 per chi non tocca il microfono nei primi trenta secondi. Le standing ovation parziali valgono +10 punti. Per contro, un malus è una penalità assegnata in tempo reale per errori o irregolarità: per esempio il titolo sbagliato annunciato dal presentatore comporta -10 punti quando segnalato. Le penalità vengono inoltre applicate automaticamente se il VAR rileva situazioni non conformi. Queste variazioni continueranno a influenzare la graduatoria provvisoria nei turni successivi.

Esempi di assegnazioni per singoli artisti

Nella quinta serata, l’organizzazione ha attribuito bonus specifici per le singole esibizioni. Le variazioni hanno riguardato oggetti di scena, movenze e interazioni con il pubblico. Queste indicazioni seguono i criteri annunciati dalla giuria e continueranno a influenzare la classifica provvisoria nei turni successivi.

Per esempio, LDA & Aka 7even hanno ottenuto punti per occhiali da sole, il gesto a forma di V, guanti e il fiore arancione. La somma dei riconoscimenti ha determinato un aumento significativo del punteggio complessivo. Elettra Lamborghini ha raccolto punti per la presenza di ballerini, l’inchino e lo stesso gesto a V. Infine, Sal Da Vinci ha beneficiato della discesa in platea e della direzione con papillon, elementi valutati positivamente dalla giuria.

Eventi particolari e possibili VAR

Alcune situazioni restano indicate come da confermare tramite VAR. Tra queste figurano presunte invasioni di palco e l’assegnazione di punti collegati a tali episodi. Quando il VAR ratifica l’azione, i punti vengono aggiornati in diretta sui canali ufficiali del gioco. Tale meccanismo provoca rimescolamenti immediati nelle classifiche personali del Fantasanremo.

Come interpretare i risultati e cosa aspettarsi

I dati della quinta serata confermano l’alta variabilità del Fantasanremo. Elementi scenici di lieve entità possono modificare le posizioni in classifica. I partecipanti devono monitorare le assegnazioni comunicate intorno alle 20:00 dall’account ufficiale e considerare le variabili after midnight. Tra le altre voci influenti si segnalano i bonus per outfit e le interazioni con i conduttori, fattori spesso decisivi per la graduatoria finale.

Consigli pratici per i giocatori

Per ottimizzare la strategia, è consigliabile osservare quali artisti accumulano ricorrentemente punti per gli stessi motivi. Ad esempio, presenza di ballerini, inchini o discesa in platea indicano pattern utili per comporre una formazione equilibrata. Conviene bilanciare favoriti e outsider che collezionano bonus scenici. Il regolamento ufficiale del Fantasanremo rimane la fonte primaria per ogni contestazione sui punteggi.

La quinta serata del Festival di Sanremo ha confermato che il Fantasanremo è un elemento centrale dell’esperienza festivaliera. Ha aggiunto una dimensione ludica alle performance live e ha coinvolto il pubblico in una lettura alternativa dei momenti più iconici dell’Ariston. Per le prossime serate resta da verificare l’impatto dei bonus scenici sulla graduatoria finale.