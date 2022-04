Putin sulla strage di Bucha: “Soltanto provocazioni rozze e ciniche”

Vladimir Putin interviene sulle accuse di crimini di guerra mosse a lui ed alle sue truppe sulla strage di Bucha: “Soltanto provocazioni rozze e ciniche”

Sulla strage di Bucha Vladimir Putin ha giocato a liquidare quell’orrore definendol “soltanto provocazioni rozze e ciniche”. Secondo quanto riferito dall’ufficio del Cremlino tenuto saldamente in mano da Dmitry Peskov il presidente russo lo ha detto durante il colloquio con il premier ungherese Viktor Orban.

Su Bucha “soltanto provocazioni rozze e ciniche”

Premier che ha avuto una conversazione con Putin dopo essere stato eletto per la quarta volta alla guida del suo paese, dopo aver fatto sapere che l’Ungheria potrebbe essere il primo paese Ue a pagare il gas in rubli e dopo essersi proposto “a compensazione” come fautore di un dialogo fra Mosca e l’Occidente. I media riferiscono che nel corso della conversazione con Orban il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le accuse a Mosca sui crimini di guerra a Bucha.

Il colloquio con Orban e le relazioni bilaterali

Putin ha parlato senza mezzi termini di “provocazioni rozze e ciniche” da parte dell’Ucraina. I due leader hanno inoltre discusso delle relazioni bilaterali e dei colloqui con Kiev, per quali Orban adesso punta ad essere il “nuovo Erdogan”, vale a dire il premier di uno stato che con Nato ed Europa ha posizioni nette ed “equivoche” al contempo e che perciò tenta la via diplomatica per accreditarsi rispetto alle deroghe da Bruxelles.