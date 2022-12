Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino non si perde un match dei mondiali di Qatar 2022 e trova anche il tempo per scendere in campo con tante leggende del calcio mondiale. Il numero uno della Fifa è scenso in campo insieme agli ex palloni d'oro del Milan ...

Doha, 3 dic.

– (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino non si perde un match dei mondiali di Qatar 2022 e trova anche il tempo per scendere in campo con tante leggende del calcio mondiale. Il numero uno della Fifa è scenso in campo insieme agli ex palloni d'oro del Milan George Weah e Kakà fino agli ex interisti Wesley Sneijder, Ivan Zamorano e Yuri Djorkaeff. Di nuovo in campo anche Javier Zanetti e Cafu, Roger Milla e Hristo Stoichkov.