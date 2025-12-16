Il Parlamento Europeo si è espresso rispetto alla questione “Qatargate” con una votazione ha giudicato il futuro di diversi parlamentari italiani all’interno del palazzo di Bruxelles. La decisione su alcuni di essi ha lasciato basiti i diretti interessati che dichiarano di voler esprimere la realtà dei fatti nelle apposite sedi legali.

La deputata PD amareggiata per la situazione

Moretti aveva espresso il suo parere sulla decisione scaturita dalla commissione Juri in merito al caso Qatargate che si era appunto detta favorevole all’immunità.

Intervistata dal Corriere ammette di aver agito sempre con correttezza e passione per il proprio lavoro ed in merito alle accuse si è detta estranea, ammettendo di non aver avuto rapporti politici con Marocco e Qatar.

Tra le accuse vi sono infatti viaggi effettuati in Marocco e Qatar, tra cui la presenza ad una partita dei mondiali che si sono tenuti nel 2022 ma lei davanti alla Commissione ha svelato che le “contestazioni sono tutte false” e come risultato ha prodotto un video che esemplifica e spiega cosa non è accaduto.

Confermata la revoca alla deputata Moretti

Il Parlamento Europeo ha votato a favore della revoca dell’Immunità parlamentare ad Alessandra Moretti con 497 si, 139 no e 15 astenuti.

Tra i gruppi politici nostrani il Movimento 5 Stelle aveva annunciato che avrebbe votato SI alla revoca per Moretti.

La votazione per Elisabetta Gualmini, deputata PD, è stata positiva, confermata l’immunità parlamentare con 382 SI, 254 NO e 19 astenuti.

Moretti si è dichiarata pronta – come riporta il Corriere.it – a combattere per le proprie ragioni in tribunale per dimostrare la propria estreneità ai fatti che la vedono protagonista.