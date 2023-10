Quadrivio Group presenta “INVESTIRE NEI MEGATREND”

Giovedì 19 ottobre. Nel meraviglioso scenario di Villa Miani, il Quadrivio Group ha organizzato l’evento “Investire nei Megatrend“, caratterizzato da venti interventi suddivisi in speech individuali e da tre tavole rotonde.

Al centro del dibattito i megatrend più promettenti – tra cui Lifestyle & Experience, Longevity & Silver Economy e Innovation & Artificial Intelligence -, quali inesauribili fonti di spunto e di riflessione. Il dibattito è stato moderato dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e trasmesso in live streaming per coinvolgere gli stakeholders in Italia e all’estero. Il panel di relatori contava, tra le sua fila, diverse esperti di settore, nonché esponenti dell’imprenditoria e del mondo finanziario.

Il Group CEO di Quadrivio Group, Alessandro Binello, è stato il primo a intervenire, affermando che:

Ai trend citati corrispondono alcuni tra i mercati più strategici della nostra economia. I capitali privati possono accelerare lo sviluppo di realtà appartenenti a tali settori, in cui Quadrivio Group investe già da tempo attraverso i suoi quattro fondi tematici: Made in Italy Fund 1, Made in Italy Fund 2, Industry 4.0 Fund e Silver Economy Fund. La strategia di investimento del Gruppo intende proseguire in questa direzione, valorizzando le aziende simbolo dell’eccellenza italiana attive in tali segmenti, rendendole più strutturate e competitive a livello globale.

Alla prima tavola rotonda, inaugurata da nientemeno che David Pambianco – Managing Partner di Made in Italy Fund 2, il fondo di Private Equity gestito da Quadrivio & Pambianco che investe nel Lifestyle e nelle migliori eccellenze italiane -, ha fatto seguito l’intervento di Mauro Grange, CEO di Autry, società che si occupa della produzione di sneakers e che dal 2021 fa parte del portafoglio di Made in Italy Fund 1.

Il tema affrontato nel corso della seconda tavola rotonda è stato invece quello della Longevity & Silver Economy. A dare il via alle danze, in questo caso, ci ha pensato Stefano Malagoli, Partner Silver Economy Fund. Degno di nota, in questo caso, l’intervento di Dexter Shurney, Direttore Bluezone Medical e Presidente Bluezone Institute. Queste, nello specifico, le sue parole:

Sulla base di oltre due decenni di ricerca, le Blue Zones stanno raggiungendo livelli insuperabili di salute e longevità per gli individui e le comunità a livello globale. È dunque importante adottare tutto ciò che è necessario per promuovere la diffusione delle stesse a livello globale.

Le terza ed ultima tavola rotonda si è invece occupata di Innovation & Artificial Intelligence ed è stata aperta da Roberto Crapelli, Managing Partner di Industry 4.0 Fund, fondo che investe prevalentemente nella digitalizzazione delle PMI. Subito dopo, si è espresso anche il CEO di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito:

Con la diffusione dell’Intelligenza Artificiale generativa stiamo assistendo a un cambiamento epocale, in grado di accelerare crescita e produttività delle aziende e di conseguenza uno sviluppo sostenibile del Paese. Una ricerca che Microsoft ha sviluppato in collaborazione con The European House – Ambrosetti ha calcolato che, se pervasiva, l’AI generativa può produrre in Italia all’anno una crescita del 18%. È quanto mai necessario guidare le imprese a orientarsi in questo nuovo contesto di innovazione, aiutandole a coglierne le opportunità e accompagnandole verso un’adozione responsabile di queste tecnologie. Come Microsoft abbiamo avviato AI L.A.B., un progetto di ecosistema sviluppato insieme ai nostri partner, con l’obiettivo di offrire alle aziende la possibilità di testare l’AI generativa nella propria organizzazione e identificare scenari di adozione, mettendo a disposizione al contempo percorsi di formazione per i professionisti affinché possano acquisire le giuste competenze per fare leva su tutte le potenzialità dell’AI di nuova generazione

Il CEO di Quadrivio Group, Walter Ricciotti, ha concluso l’evento sottolineando che i temi affrontati rappresentano valide opportunità di investimento per il Private Equity. Quadrivio Group prevede infatti di investire oltre mezzo miliardo di euro nei prossimi tre anni seguendo i megatrend del Lifestyle, dell’Artificial Intelligence e della Silver economy. Queste, nella fattispecie, le sue parole: